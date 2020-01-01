Звуковая карта USB TRUA3D (C-Media CM108)
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Код товара: 95106
Производитель: C-media
В наличии
В наличии
290₽
3
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Характеристики
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- Тип
- внешняя
- Тип подключения
- USB 2.0
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