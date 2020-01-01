Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy Rx
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Код товара: 3232
Производитель: Creative
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
8 390₽
100
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О товаре
PCI-E, 24 бит, 192 кГц, EAX 4, ASIO 2.0
Характеристики
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- Тип
- внутренняя
- Тип подключения
- PCI-E
- Необходимость дополнительного питания
- нет
- Возможность вывода многоканального звука
- есть
- Игровая
- есть
- Поддержка EAX
- нет
- Максимальная частота ЦАП, кГц
- 96
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