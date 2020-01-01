Процессор Intel Core i3-9100 OEM
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Код товара: 90007
Производитель: Intel
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
6 690₽
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Характеристики
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- Линейка
- Intel Core i3
- Сокет
- LGA 1151 v2
- Игровой
- есть
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 65
- Многопоточность
- нет
- Количество ядер
- 4
- Техпроцесс
- 14 нм
- Частота процессора, ГГц
- 3.6
- Объем кэша L3 Мб
- 6
- Графическое ядро
- есть
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