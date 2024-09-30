Процессор AMD Athlon 200GE OEM
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3 390₽
40
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Характеристики
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- Линейка
- AMD Athlon
- Сокет
- AM4
- Игровой
- нет
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 35
- Многопоточность
- есть
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