Процессор AMD Athlon 3000G OEM
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Код товара: 133935
Производитель: AMD
Гарантия: 12 мес.
4 190₽
50
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Характеристики
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- Линейка
- AMD Athlon
- Сокет
- AM4
- Игровой
- нет
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 35
- Многопоточность
- есть
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
С
С
Саид
16 июля 2024
С
С
Саид
16 июля 2024
С
Саид
16 июля 2024
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