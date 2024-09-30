Процессор Intel Core i5-10400F OEM
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Код товара: 108718
Производитель: Intel
Гарантия: 12 мес.
9 890₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Линейка
- Intel Core i5
- Сокет
- LGA 1200
- Игровой
- да
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 65
- Многопоточность
- есть
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