Процессор Intel Pentium G6400 OEM
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Код товара: 105515
Производитель: Intel
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
5 490₽
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Характеристики
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- Линейка
- Intel Pentium
- Сокет
- LGA 1200
- Игровой
- нет
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 58
- Многопоточность
- есть
- Количество ядер
- 2
- Техпроцесс
- 14 нм
- Частота процессора, ГГц
- 4
- Объем кэша L3 Мб
- 4
- Графическое ядро
- есть
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