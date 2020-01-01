Процессор Intel Core i5-10400 OEM
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Код товара: 103455
Производитель: Intel
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
11 390₽
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Характеристики
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- Линейка
- Intel Core i5
- Сокет
- LGA 1200
- Игровой
- есть
- Комплектация
- OEM
- Тепловыделение (TDP)
- 65
- Многопоточность
- есть
- Количество ядер
- 6
- Техпроцесс
- 14 нм
- Частота процессора, ГГц
- 2.9
- Объем кэша L3 Мб
- 12
- Графическое ядро
- есть
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