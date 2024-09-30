Блок питания BOOSTER ATX-450W8F 450 Вт
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Код товара: 94621
Производитель: BOOSTER
Гарантия: 6 мес.
1 390₽
16
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 450
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 80 мм
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