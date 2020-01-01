Блок питания Aerocool ECO-600W (RTL) 600W ATX (24+2x4+6/8пин)
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Код товара: 84321
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1 990₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 600
- PFC
- нет
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 4
- Сертификат 80 PLUS
- простой
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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