Блок питания AeroCool ATX 550W VX PLUS 550 Вт
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Код товара: 84146
Производитель: AeroCool
31 декабря
31 декабря
2 090₽
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 550
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- нет
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 1x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 3
- Длина кабеля PCI-E
- 400 мм
- Длина кабеля SATA
- 300 мм
- Длина кабеля Molex
- 450 мм
- Сертификат 80 PLUS
- нет
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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