Блок питания ExeGate 400W ATX (24+4пин)
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Код товара: 79259
Производитель: ExeGate
мало
мало
730₽
8
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 400
- PFC
- нет
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 2
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