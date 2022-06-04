Блок питания AeroCool VX-600 PLUS 600 Вт
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Код товара: 77750
Производитель: AeroCool
Гарантия: 24 мес.
мало
мало
2 490₽
19
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Характеристики
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- Серверные БП
- поддержка EPS12V
- Мощность, Вт
- 600
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- нет
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 2x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 4
- Длина кабеля PCI-E
- 400 мм
- Длина кабеля SATA
- 300 мм
- Сертификат 80 PLUS
- нет
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 61
4 июня 2022
Здравствуйте , я хотел бы узнать подробно о товаре
1
0 0
0
05.ru
09.06.2022 16:20:35
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 61
4 июня 2022
Здравствуйте , я хотел бы узнать подробно о товаре
1
0
0