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Блок питания Chieftec Proton BDF-1000C
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Код товара: 77440
Производитель: Chieftec
Гарантия: 30 мес.
12 990₽
155
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1000
- Форм-фактор
- ATX
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 140 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
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