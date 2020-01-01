Блок питания Accord [ACC-450-12] 450 Вт
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Код товара: 74773
Производитель: Accord
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
1 590₽
19
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 450
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- нет
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 1x 6-pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 4
- Сертификат 80 PLUS
- нет
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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