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Блок питания Chieftec Proton [BDF-850C] 850 Вт

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Блок питания Chieftec Proton [BDF-850C] 850 Вт
Блок питания Chieftec Proton [BDF-850C] 850 Вт
Блок питания Chieftec Proton [BDF-850C] 850 Вт
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 70171
Производитель: Chieftec
Гарантия: 10 мес.
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

10 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Серверные БП
поддержка EPS12V
Мощность, Вт
850
Версия ATX12V
2.3
Форм-фактор
ATX
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор
Диаметр вентилятора
140 мм
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10 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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