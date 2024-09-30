Блок питания Chieftec Proton [BDF-850C] 850 Вт
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10 590₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Серверные БП
- поддержка EPS12V
- Мощность, Вт
- 850
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 140 мм
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