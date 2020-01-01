Блок питания PowerCool < ATX-500W > 500W ATX (24+2x4+6пин)
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Код товара: 67575
Производитель: PowerCool
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
1 580₽
18
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О товаре
500 Вт, 1 вентилятор (120 мм)
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 500
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 4
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