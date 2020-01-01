Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850 Вт
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Код товара: 58252
Производитель: Thermaltake
Гарантия: 36 мес.
мало
мало
9 230₽
92
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О товаре
850 Вт, активный PFC, 1 вентилятор (140 мм), отстегивающиеся кабели
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 850
- Версия ATX12V
- 2.4
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 140 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 4x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 9
- Длина кабеля PCI-E
- 500 мм
- Длина кабеля SATA
- 500 мм
- Длина кабеля Molex
- 500 мм
- Сертификат 80 PLUS
- 80 PLUS Bronze
- Отстегивающиеся кабели
- полностью модульный
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