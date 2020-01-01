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Блоки питания
Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт

Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт

0 отзывов
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Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт
Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт
Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт
Блок питания Chieftec Smart [GPS-500A8] 500 Вт
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 20473
Производитель: Chieftec
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Мощность, Вт
500
Версия ATX12V
2.3
Форм-фактор
ATX
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор
Диаметр вентилятора
120 мм
Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
Коннектор для питания процессора
1x 4 pin
Коннектор питания видеокарт
1x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA
3
Длина кабеля PCI-E
500 мм
Длина кабеля SATA
500 мм
Сертификат 80 PLUS
80 PLUS Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
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31 декабря
31 декабря
2 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа