Блок питания 1STPLAYER PS-550FK 550 Вт
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Код товара: 183359
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 30 мес.
3 190₽
24
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 550
- Форм-фактор
- ATX
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
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