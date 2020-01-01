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Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт

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Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт
Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт
Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт
Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 170681
Производитель: Cougar
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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4 890₽
58
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Рассрочка

1 470 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Мощность, Вт
600
Версия ATX12V
2.4
Форм-фактор
ATX
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор
Диаметр вентилятора
120 мм
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4 890₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 470 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа