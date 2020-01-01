Блок питания Cougar VTE X2 600 Вт
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3 дня
1 470 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Мощность, Вт
- 600
- Версия ATX12V
- 2.4
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
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