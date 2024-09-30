Блок питания AeroCool KCAS PLUS 800 Вт
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Код товара: 148347
Производитель: AeroCool
Гарантия: 12 мес.
6 390₽
76
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В магазинах:
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 800
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
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