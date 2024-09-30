Блок питания 1STPLAYER FK [PS-700FK] 700 Вт
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Код товара: 145434
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 30 мес.
4 190₽
50
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 700
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
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