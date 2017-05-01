Блок питания BOOSTER [ATX-500L12] 500 Вт
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Код товара: 142173
Производитель: BOOSTER
Гарантия: 12 мес.
1 990₽
23
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 500
- Форм-фактор
- ATX
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
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