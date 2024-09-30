Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 600 Вт
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 140987
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 30 мес.
3 890₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания 1STPLAYER FK [PS-700FK] 700 Вт
4 190₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания Cougar [XTC600] 600 Вт
4 290₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания 1STPLAYER [PS-600FK] 600 Вт
3 390₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания 1STPLAYER PS-650FK 650 Вт
3 960₽
38
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания 1STPLAYER PS-550FK 550 Вт
3 190₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок питания 1STPLAYER PS-750FK 750 Вт
4 390₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Мощность, Вт
- 600
- Версия ATX12V
- 2.4
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
С
С
Сулейман
22 октября 2023
Достоинства
тихий, со своей основной задачей справляется
Недостатки
не выявились
С
С
Сулейман
22 октября 2023
Достоинства
тихий, со своей основной задачей справляется
Недостатки
не выявились
С
Сулейман
22 октября 2023
Достоинства
тихий, со своей основной задачей справляется
Недостатки
не выявились
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.