Блок питания Accord [ACC-600W-12] 600 Вт
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1 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 600
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Абдул
28 октября 2023
Достоинства
Шикарный блок
А
Абдул
28 октября 2023
Достоинства
Шикарный блок
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