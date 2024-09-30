Блок питания GIGABYTE [GP-P550B] 550 Вт
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Код товара: 113355
Производитель: GIGABYTE
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
38
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 550
- Версия ATX12V
- 2.31
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
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