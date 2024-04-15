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Блок питания Chieftec Silicon [SLC-650C] 650 Вт

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Блок питания Chieftec Silicon [SLC-650C] 650 Вт
Блок питания Chieftec Silicon [SLC-650C] 650 Вт
Блок питания Chieftec Silicon [SLC-650C] 650 Вт
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 111950
Производитель: Chieftec
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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9 490₽
113
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Мощность, Вт
650
Версия ATX12V
2.3
Форм-фактор
ATX
PFC
активный
Система охлаждения
1 вентилятор
Диаметр вентилятора
140 мм
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Руслан
15 апреля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Уже 5-й год работает без нареканий
Ответить
0 0
Р
Руслан
15 апреля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Уже 5-й год работает без нареканий
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
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9 490₽
113
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 850 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа