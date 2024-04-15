Блок питания Chieftec Silicon [SLC-650C] 650 Вт
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9 490₽
113
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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2 850 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 650
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 140 мм
Отзывы 1
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Р
Р
Руслан
15 апреля 2024
Достоинства
Уже 5-й год работает без нареканий
Р
Руслан
15 апреля 2024
Достоинства
Уже 5-й год работает без нареканий
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