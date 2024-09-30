Блок питания Chieftec CSN-650C 650 Вт
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Код товара: 111922
Производитель: Chieftec
Гарантия: 12 мес.
8 390₽
59
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 650
- Форм-фактор
- SFX
- PFC
- активный
- Диаметр вентилятора
- 80 мм
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