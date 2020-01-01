Блок питания be quiet! PURE POWER 11 [L11-600W] 600 Вт
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Код товара: 108773
Производитель: be quiet!
В наличии
В наличии
6 590₽
79
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 600
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 4x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 6
- Сертификат 80 PLUS
- 80 PLUS Gold
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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