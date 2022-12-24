Блок питания be quiet! PURE POWER 11 [L11-700W] 700 Вт
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Код товара: 108768
Производитель: be quiet!
В наличии
В наличии
7 790₽
93
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Характеристики
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- Серверные БП
- поддержка EPS12V
- Мощность, Вт
- 700
- Версия ATX12V
- 2.4
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 4x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 6
- Длина кабеля PCI-E
- 500 мм
- Длина кабеля SATA
- 500 мм
- Сертификат 80 PLUS
- 80 PLUS Gold
- Отстегивающиеся кабели
- полумодульный
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 73
24 декабря 2022
Гарантия на сколько лет?
0 0
Г
Гость 73
24 декабря 2022
Гарантия на сколько лет?
0
0