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Блоки питания
Блок питания Zalman ZM700-TXII 700 Вт

Блок питания Zalman ZM700-TXII 700 Вт

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Блок питания Zalman ZM700-TXII 700 Вт
Блок питания Zalman ZM700-TXII 700 Вт
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Код товара: 107911
Производитель: Zalman
В наличии
В наличии
4 390₽
52
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Характеристики
Мощность, Вт
700
Форм-фактор
ATX
PFC
активный
Диаметр вентилятора
120 мм
Тип разъема для материнской платы
20+4 pin
Коннектор для питания процессора
1x 4+4 pin
Коннектор питания видеокарт
4x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA
6
Сертификат 80 PLUS
80 PLUS Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
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В наличии
В наличии
4 390₽
52
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа