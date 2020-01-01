Блок питания Zalman [ZM600-LXII] 600 Вт
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Код товара: 103960
Производитель: Zalman
В наличии
В наличии
3 990₽
47
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 600
- Версия ATX12V
- 2.3
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 24 pin
- Коннектор для питания процессора
- 1x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 2x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 6
- Сертификат 80 PLUS
- нет
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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