Блок питания AeroCool AERO BRONZE 750 Вт
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Код товара: 103826
Производитель: AeroCool
мало
мало
4 990₽
59
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 750
- Версия ATX12V
- 2.52
- Форм-фактор
- ATX
- PFC
- активный
- Система охлаждения
- 1 вентилятор
- Диаметр вентилятора
- 120 мм
- Тип разъема для материнской платы
- 20+4 pin
- Коннектор для питания процессора
- 2x 4+4 pin
- Коннектор питания видеокарт
- 4x 6+2 pin
- Количество разъемов 15-pin SATA
- 6
- Длина кабеля PCI-E
- 550 мм
- Длина кабеля SATA
- 500 мм
- Сертификат 80 PLUS
- 80 PLUS Bronze
- Отстегивающиеся кабели
- нет
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