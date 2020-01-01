Canopus EDIUS NX for HDV Expansion Kit(PCI, BNC/Audio RCA Out+BAY1394 In/Out, Video In/Out, Audio In/Out)
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Код товара: 11606
Производитель: Canopus
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
26 590₽
319
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Коммутационная панель 5.25"
- Описание
- Комплект дополнительных разъемов для Canopus Edius NX
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