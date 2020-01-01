Материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS
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Код товара: 90023
Производитель: MSI
31 декабря
31 декабря
13 490₽
14 490₽
63
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Характеристики
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- Производитель процессора
- AMD
- Сокет
- AM4
- Поддерживаемые процессоры
- AMD 2nd and 3rd Gen Ryzen/Ryzen with Radeon Vega Graphics/2nd Gen Ryzen with Radeon Graphics
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