Материнская плата MSI X570-A PRO
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Код товара: 90020
Производитель: MSI
мало
мало
15 990₽
191
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Характеристики
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- Производитель процессора
- AMD
- Сокет
- AM4
- Поддерживаемые процессоры
- AMD 2nd and 3rd Gen Ryzen/Ryzen with Radeon Vega Graphics/2nd Gen Ryzen with Radeon Graphics
- Количество сокетов
- 1
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