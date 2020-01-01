Материнская плата Asus PRIME A320M-R-SI
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Код товара: 79373
Производитель: Asus
мало
мало
4 690₽
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Характеристики
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- Производитель процессора
- AMD
- Сокет
- AM4
- Поддерживаемые процессоры
- AMD Ryzen 7/yzen 5/Ryzen 3/A12/A10/A8/A6/Athlon X4
- Количество сокетов
- 1
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