Материнская плата GIGABYTE H510M H
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Код товара: 158696
Производитель: GIGABYTE
Гарантия: 30 мес.
6 890₽
82
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В магазинах:
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В магазинах:
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Характеристики
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- Производитель процессора
- Intel
- Сокет
- LGA 1200
- Поддерживаемые процессоры
- Intel 11th Gen Core/10th Gen Core/Pentium/Celeron
- Количество сокетов
- 1
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