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Материнская плата MSI B550M-A PRO

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Материнская плата MSI B550M-A PRO
Материнская плата MSI B550M-A PRO
Материнская плата MSI B550M-A PRO
Материнская плата MSI B550M-A PRO
Материнская плата MSI B550M-A PRO
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 143648
Производитель: MSI
Гарантия: 36 мес.
нет отзывов
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9 490₽
113
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Рассрочка

2 850 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Материнская плата MSI PRO B760M-E DDR4
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Характеристики
Производитель процессора
AMD
Сокет
AM4
Поддерживаемые процессоры
AMD 3rd Gen Ryzen/Ryzen 4000 G-Series
Количество сокетов
1
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9 490₽
113
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 850 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа