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Материнская плата MSI B560M-A PRO

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Материнская плата MSI B560M-A PRO
Материнская плата MSI B560M-A PRO
Материнская плата MSI B560M-A PRO
Материнская плата MSI B560M-A PRO
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 142493
Производитель: MSI
Гарантия: 36 мес.
5
1 отзыв
1
вопрос
6 690₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
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В рассрочку за 2 010 ₽

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Материнская плата GIGABYTE H610M K DDR4
Материнская плата GIGABYTE H610M K DDR4
5 790₽
Характеристики
Сокет
Чипсет
Intel B560
Количество слотов памяти
2
Форм-фактор
microATX
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Магомед
29 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
М
Магомед
29 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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Вопросы и ответы
Г
Гость 35
9 сентября 2023
Добрый день тянет ли он современные игры ??
1 Ответить
1 0
0
05.ru
11.09.2023 18:14:13
Добрый день! Да
Ответить
0 0
Г
Гость 35
9 сентября 2023
Добрый день тянет ли он современные игры ??
1 Ответить
1
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
6 690₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
Рассрочка

В рассрочку за 2 010 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?