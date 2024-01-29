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Материнская плата MSI B560M-A PRO
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6 690₽
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Характеристики
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- Сокет
-
- Чипсет
- Intel B560
- Количество слотов памяти
- 2
- Форм-фактор
- microATX
Отзывы 1
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М
М
Магомед
29 января 2024
М
Магомед
29 января 2024
Вопросы и ответы
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Г
Гость 35
9 сентября 2023
Добрый день тянет ли он современные игры ??
1
1 0
0
05.ru
11.09.2023 18:14:13
Добрый день! Да
0 0
Г
Гость 35
9 сентября 2023
Добрый день тянет ли он современные игры ??
1
1
0