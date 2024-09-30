Материнская плата Asus PRIME B550M-K
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Код товара: 138945
Производитель: Asus
Гарантия: 36 мес.
10 490₽
125
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Производитель процессора
- AMD
- Сокет
- AM4
- Поддерживаемые процессоры
- AMD 3rd Gen Ryzen
- Количество сокетов
- 1
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