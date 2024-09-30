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Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS

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Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS
Материнская плата Asus TUF GAMING B550M-PLUS
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 114403
Производитель: Asus
Гарантия: 30 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

16 990₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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19 990₽
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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-E D4
18 990₽
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Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI
19 990₽
Характеристики
Производитель процессора
AMD
Сокет
AM4
Поддерживаемые процессоры
AMD 3rd Gen Ryzen
Количество сокетов
1
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16 990₽
203
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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