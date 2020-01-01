Привод DVD-RW LG GH24NSD5 черный SATA внутренний
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Код товара: 81905
Производитель: LG
В наличии
В наличии
3 190₽
38
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Характеристики
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- Тип привода
- DVD RW DL
- Интерфейс подключения
- SATA
- Тип размещения
- внутренний
- Предназначение
- для настольного компьютера
- Поддержка DVD-RAM
- есть
- Тип оборудования
- Привод
- Цвет передней панели
- черный
- Объем буфера, Мб
- 0.5
- Механизм загрузки дисков
- автоматический лоток
- Размеры (ШхВхГ)
- 146x41x165 мм
- Вес, г
- 700
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