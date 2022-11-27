Привод LITE-ON DVD ROM HLDS DH-16D2S
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Код товара: 78828
Производитель: LITE-ON
31 декабря
31 декабря
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип привода
- DVD-ROM
- Интерфейс подключения
- SATA
- Тип размещения
- внутренний
- Предназначение
- для настольного компьютера
- Поддержка DVD-RAM
- есть
- Описание
- Внутренний оптический привод
- Цвет передней панели
- черный
- Объем буфера, Мб
- 0.25
- Механизм загрузки дисков
- автоматический лоток
- Размеры (ШхВхГ)
- 145x41x170 мм
- Вес, г
- 700
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 14
27 ноября 2022
Здравствуйте, этот дисковод записывает на двд диски?
1
0 0
Г
Гость 69
27.11.2022 19:23:43
Гость 14, Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
Г
Гость 14
27 ноября 2022
Здравствуйте, этот дисковод записывает на двд диски?
1
0
0