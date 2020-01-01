Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 300 FURY (DP-MCH3-GMX300F)
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1 290₽
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, AM3+, AM3, AM4, AM2+, AM2, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 130
- Количество тепловых трубок
- 3
- Уровень шума
- 17.8 ~ 21 дБа
- Скорость вращения
- 900 ~ 1800 об/мин
- Воздушный поток
- 40 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- синяя
- Высота, мм
- 131
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