Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 85111
Производитель: be quiet!
31 декабря
31 декабря
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1366, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 135 x 135 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 200
- Количество тепловых трубок
- 6
- Уровень шума
- 21 дБ
- Скорость вращения
- 1400 об/мин
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 160
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
77
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool [DP-GS-MCH7-ASN-3] ASSASSIN III
6 490₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool AS500 [R-AS500-BKNLMN-G]
5 190₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
СВО AeroCool [Pulse L240 F]
6 990₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool [R-AS500-BKNLMP-G] AS500 PLUS
5 490₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
СВО Alseye H280
4 890₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
СВО Enermax LIQMAX III 120 [ELC-LMT120-HF]
5 490₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.