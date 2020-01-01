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Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]

Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]

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Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Кулер для процессора be quiet! Dark Rock 4 [BK021]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 85111
Производитель: be quiet!
31 декабря
31 декабря
5 990₽
71
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151, LGA 1366, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 1155
Размеры вентилятора
135 x 135 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
200
Количество тепловых трубок
6
Уровень шума
21 дБ
Скорость вращения
1400 об/мин
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
Тип коннектора
4-pin
Подсветка
отсутствует
Высота, мм
160
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31 декабря
31 декабря
5 990₽
71
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа