Кулер для процессора Zalman CNPS9X Optima
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Код товара: 80714
Производитель: Zalman
мало
мало
1 690₽
20
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- скольжения
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 180
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 26 дБ
- Совместимость процессоров
- Core i7 Extreme, Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad; AMD Athlon FX, Athlon X2, Athlon, Sempron, Opteron, Phenom
- Скорость вращения
- 600 - 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 60.98 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- белая
- Высота, мм
- 156
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