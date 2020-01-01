Кулер для процессора Deepcool GABRIEL [DPGS-MCH4N-GR]
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Код товара: 74872
Производитель: Deepcool
31 декабря
31 декабря
2 190₽
13
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, FM2, AM3+, AM3, FM1, AM2+, S754, S939, S940, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 66f4fb6c-5231-11e9-8141-ac1f6b2898e9
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 18.2 ~ 32.4 дБа
- Совместимость процессоров
- Процессоры AMD Athlon FX, Athlon X2, Athlon, Sempron, Opteron; Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Pentium Dual Core, Pentium D, Pentium 4, Celeron D
- Скорость вращения
- 900 ~ 1800 об/мин
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 60
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