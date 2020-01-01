Кулер для процессора Cooler Master MasterAir MA410P [MAP-T4PN-220PC-R1]
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Код товара: 73103
Производитель: Cooler Master
Гарантия: 21 мес.
31 декабря
31 декабря
2 590₽
11
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1366, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 150
- Уровень шума
- 6 ~ 30 дБа
- Скорость вращения
- 650 ~ 2000 об/мин
- Воздушный поток
- 66.7 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- RGB
- Высота, мм
- 158.5
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